Блинкен заявил, что США пока не приняли решение об участии в Олимпиаде в Китае

США обсуждают с партнерами и союзниками вопрос участия в зимней Олимпиаде в Китае, решение пока не принято. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен на конференции, организованной газетой The New York Times.

"Мы говорим с партнерами и союзниками, странами в мире о том, что они думают об играх, об участии [в Олимпиаде]. Это активный разговор, - сказал он. - Мы приближаемся к [проведению] игр, но позвольте мне сейчас остановиться здесь".

На вопрос о сроках принятия решения Блинкен ответил: "Посмотрим. Игры приближаются".

В мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в играх. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Пекин такие утверждения категорически отвергает. При этом Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.