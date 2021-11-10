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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в среду у побережья Японии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 166 км к юго-востоку от японского города Хирара (население около 34,3 тыс. человек), расположенного на острове Мияко. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.


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