Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в среду у побережья Японии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 166 км к юго-востоку от японского города Хирара (население около 34,3 тыс. человек), расположенного на острове Мияко. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.