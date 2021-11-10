В Германии готовы помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши

Германия готова оказывать гуманитарную поддержку мигрантам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

Он напомнил, что Германия также предлагала Польше свою помощь в борьбе с кризисом, "это предложение остается в силе", поскольку Варшава пока не запросила эту поддержку. Он пояснил также, что гуманитарную поддержку должна организовывать Европейская комиссия, а не отдельные страны.

"Германия готова внести свой вклад в оказание гуманитарной помощи людям, находящимся у границы с Польшей", - сказал Альтер на брифинге в среду.

В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт напомнил, что Брюссель уже занимается этой темой, в том числе инициировал контакты с ООН по этому вопросу.

Он также указал на то, что такая помощь является неотложной, потому что "наступает зима, становится все холоднее, а ночи еще холоднее, им (мигрантам) нужно помогать одежкой, продовольствием".

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.