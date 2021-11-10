В Сирии три человека погибли при ударе турецкого беспилотника

Не менее трех мирных жителей погибли в результате удара в среду турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Эль-Камышлы, расположенном в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на курдские источники.

По их сведениям, турецкий БПЛА, как утверждается, нанес удар по автомобилю, который находился в одном из жилых кварталов города. В результате погибли три человека, являвшиеся членами одной семьи.

Согласно информации еще одного источника Al Hadath целью удара был один из представителей курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), которого не оказалось в машине в момент обстрела.

Большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Турция в свою очередь провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США и Турции как незаконную оккупацию.