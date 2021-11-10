Под председательством премьер-министра состоялось совещание по приоритетным отраслям экономики

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в котором приняли участие вице-премьер Мгер Григорян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, председатель Центрального банка Мартин Галстян, председатель Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворг Папоян, председатель Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян и др.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале совещания премьер-министр Пашинян отметил: “В программе правительства мы установили, что в течение трех месяцев после утверждения программы мы должны принять решение о приоритетах экономики, то есть приоритетных отраслях. И сегодня наша дискуссия посвящена этой теме”.

Были обсуждены направления, которые своим потенциалом могут стать локомотивом экономики, а также основные отрасли развития. Состоялся заинтересованный обмен мнениями, был представлен ряд предложений и замечаний.