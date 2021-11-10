Бандиты убили 13 и захватили в заложники 17 человек в Нигерии

Вооруженные бандиты убили 13 мирных граждан и насильно увели с собой еще 17 на севере Нигерии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, нигерийская газета Premium Times сообщила, что преступники совершили нападение на город Батсари в штате Кацина.

По данным очевидцев, жители города были расстреляны, когда находились в мечети на молитве. После этого в течение нескольких часов бандиты грабили дома горожан. Из-за отсутствия связи жители не смогли сообщить о происходящем в полицию. Затем преступники скрылись в близлежащих лесах Ругу и Джибиа.

В ряде северных и центральных районов Нигерии в последние месяцы произошел значительный рост числа нападений вооруженных групп на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Нигер, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами.

В создавшихся условиях власти вынуждены использовать специальные отряды полиции и армейские подразделения для борьбы с бандитами. Создаются и отряды местного ополчения для защиты отдельных деревень и поселков. Эти отряды также помогают регулярным частям проводить операции по выявлению и нейтрализации вооруженных групп преступников.