Россия считает важным возобновление практики полноформатных поездок сопредседателей МГ: Захарова

Россия считает важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы полагаем важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] в этот регион", - сказала она.

"Формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ пользуется широкой международной поддержкой", - подчеркнула Захарова. МИД России считает важным продолжить усилия по линии "тройки" в первую очередь в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач, отметила дипломат.

Она напомнила о состоявшейся 24 сентября встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке под эгидой Минской группы.

“В настоящее время "тройка" готовит ряд контактов в европейских столицах. Мы считаем важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей", - сказала официальный представитель МИД России.