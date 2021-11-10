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Пришло время перевести планы по запуску консультативного формата «3+3» в практическое русло: Захарова

Пришло время перевести планы по запуску консультативного формата «3+3» в практическое русло: Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что пришло время перевести планы по запуску консультативного формата «3+3» на Южном Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран) в практическое русло. Как передает Арменпресс, Захарова сказала об этом на еженедельном брифинге.

Комментируя позицию Грузии, Захарова отметила: «Из Тбилиси мы слышим противоречивые заявления относительно участия в этом консультативном механизме. Это позиция суверенной страны. Мы исходим из того, что формат «3+3» отвечает интересам всех государств региона».


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