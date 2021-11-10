Руководитель фракции “Гражданский договор” и посол США обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Руководитель фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян 10 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, руководитель группы дружбы Армения-США А.Конджорян подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества в отношениях между двумя странами. Он высоко оценил поддержку Соединенными Штатами реформ по укреплению демократии в Армении.

А.Конджорян затронул вопрос незамедлительного возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных. Он также коснулся провокационных действий Азербайджана, вследствие которых 8 октября близ Шуши убито гражданское лицо, есть также раненые.

В ходе встречи затронут вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Линн Трейси отметила, что Соединенные Штаты и впредь будут тесно взаимодействовать с властями Армении в различных сферах, а формат межпарламентского сотрудничества может существенно содействовать углублению продуктивных отношений.