Президент Саркисян принял новоназначенного постоянного представителя ПРООН в Армении

Президент Армен Саркисян сегодня принял новоназначенного постоянного представителя Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Армении Натию Нацвлишвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил Натию Нацвлишвили с началом миссии в Армении и выразил уверенность, что эффективное сотрудничество с ПРООН будет продолжаться и укрепляться.

Натия Нацвлишвили отметила, что ей приятно работать в стране, с которой у ПРООН прочные партнерские отношения.

В ходе встречи президент Саркисян и Натия Нацвлишвили обменялись мнениями по направлениям сотрудничества. Подчеркнув, что любое сотрудничество должно быть нацелено на будущее, президент Саркисян подчеркнул важность развития имеющих большой потенциал в нашей страны сфер. «Такие страны, как Армения, должны сосредоточиться на сферах, которые являются локомотивом дальнейшего развития государства», - сказал он, выделив сферы науки, образования, высоких технологий и инноваций.

Собеседники отметили, что реализация правильных целевых программ окажет реальное и большое влияние на развитие страны, а также подчеркнули необходимость дальнейшего эффективного сотрудничества.