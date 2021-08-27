Предстоящие на 11 ноября мероприятия
17:50, Ноябрь 10, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:06 Министр обороны Армении принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
- 18:48 Россия считает важным возобновление практики полноформатных поездок сопредседателей МГ: Захарова
- 18:36 Пришло время перевести планы по запуску консультативного формата «3+3» в практическое русло: Захарова
- 18:31 Руководитель фракции “Гражданский договор” и посол США обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта
- 18:11 Президент Саркисян принял новоназначенного постоянного представителя ПРООН в Армении
- 17:53 В Германии призвали открыть гуманитарный коридор для мигрантов
- 17:50 Предстоящие на 11 ноября мероприятия
- 17:41 Армянские арбитры и инспекторы получили новые назначения в Европе
- 17:31 Президент принял постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-11-21
- 17:27 Азиатские индексы снизились - 10-11-21
- 17:14 Будем делать все возможное для последовательного повышения безопасности нашего населения: президент Арцаха
- 17:08 Гнел Саносян рассказал о сроках строительства новой атомной электростанции
- 16:48 В Армавире открылся Офис обслуживания граждан
- 16:48 Чаще всего болеют COVID-19 дети до года и подростки, заявил эксперт
- 16:43 Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
- 16:20 Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши
- 16:13 Матч Армения - Северная Македония обслужат испанцы
- 16:12 Премьер Швеции Стефан Лёвен подаст в отставку
- 16:09 Сборная Армении до 19 лет одержала волевую победу над Шотландией
- 16:03 Альтернативная дорога Сюника полностью готова: Гнел Саносян
- 15:54 На чемпионате мира по самбо Армению представят 11 спортсменов
- 15:48 Объявлен открытый конкурс на замещение вакантной должности ректора ЕГУ
- 15:30 Минобороны отреагировало на военные учения США в Черном море
- 15:24 Победители акции Конверс Банка получили золотые пластины
11:30, 06.11.2021
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15:39, 06.11.2021
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