Армянские арбитры и инспекторы получили новые назначения в Европе

Армянские рефери и инспекторы получили новые назначения на ноябрьские матчи в Европе. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, судейская бригада во главе с Генриком Налбандяном будет обслуживать матч между Сан-Марино и Израилем, который пройдет 11 ноября в рамках квалификации чемпионата Европы (до 21 года).

Инспектор судей ФФА Карен Налбандян назначен инспектором арбитров матча отборочного цикла Россия - Кипр (11 ноября).

Инспектор судей ФФА Геворг Оганесян назначен инспектором рефери поединка Швейцария - Молдова, который пройдет 11 ноября в рамках квалификации чемпионата Европы (до 21 года).

Судейская бригада во главе с Ашотом Галтахчяном будет обслуживать отборочный матч чемпионата Европы (до 21 года) между Лихтенштейном и Беларусью (16 ноября).