Президент принял постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа

Президент Армении Армен Саркисян принял постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа, который завершает свою миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поблагодарил постоянного координатора ООН в Армении за его эффективную работу, за развитие сотрудничества между Арменией и структурами ООН, а также за программы в различных сферах. Президент пожелал Шомби Шарпу успехов в дальнейшей деятельности и выразил надежду, что он сохранит связи с Арменией.

Постоянный координатор ООН отметил, что уезжает из Армении с наилучшими впечатлениями и теплыми воспоминаниями. Назвав программы в разных сферах эффективными, он отметил, что в ряде случаев можно представить армянский опыт в качестве примера в других странах.

Шомби Шарп выразил уверенность, что стратегическое сотрудничество с Арменией в рамках Партнерства ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 гг. будет продолжено.