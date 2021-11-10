Будем делать все возможное для последовательного повышения безопасности нашего населения: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с обращением в связи с годовщиной подписания трехстороннего заявления. Как сообщает Арменпресс, в обращении президента Республики Арцах говорится:

“Уважаемые соотечественники!

Прошел год со дня установления хрупкого режима прекращения огня в зоне азербайджано – арцахского конфликта. За это время власти Арцаха при поддержке Республики Армения и Диаспоры и в сотрудничестве с миротворческим контингентом Российской Федерации прилагали все усилия для решения различного рода проблем, возникших в результате войны, а именно: военно – политических, проблем обеспечения безопасности, социально – экономических и так далее.

Тем не менее иногда возникают ситуации, когда азербайджанская сторона нарушает как положения заявления, подписанного год назад на высшем уровне, так и договоренности, касающиеся ежедневных работ. Это касается и случаев нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения, и последних двух инцидентов, во время которых погибли и получили ранения гражданские лица.

Объектом откровенного терроризма Азербайджана были граждане Республики Арцах, а также российские миротворцы, а целью – посеять панические настроения среди живущих в Арцахе людей, и, конечно же, попытаться подорвать авторитет миссии российского миротворческого контингента.

Хотел бы кратко перечислить работы, выполняемые в данный момент для укрепления режима прекращения огня, обеспечиваемого Армией Обороны Республики Арцах и миротворцами, и для решения других проблем, связанных с безопасностью.

1. Изменения, вносимые в Закон «Об оружии», расширят спектр возможностей приобретения оружия.

2. Несмотря на то, что была проведена существенная работа по обеспечению постоянного вооруженного наблюдения в населенных пунктах, прилегающих к линии соприкосновения, отныне соответствующие подразделения в составе правоохранительных органов примут более активное участие в обеспечении безопасности работ на территориях вблизи линии соприкосновения, населенных пунктов и дорог. В этой связи прошу всех граждан и организации для проведения работ на упомянутых территориях обращаться в Службу национальной безопасности Республики Арцах.

3. Разумеется, за этот год была также выполнена значительная работа по укреплению передовой линии и обеспечению надлежащего выполнения функций Армии обороны.

4. Мы также ежедневно сотрудничаем с российскими миротворцами для устранения проблем и предотвращения различного рода угроз безопасности.

Посредством преимущественно незаметных усилий мы будем делать все возможное для последовательного повышения безопасности нашего населения, используя как собственный потенциал в сфере безопасности, так и военно-политические гарантии, предоставленные миротворческим контингентом Российской Федерации. За прилагаемые усилия хочу вновь выразить благодарность российскому миротворческому контингенту в Арцахе, командному составу и лично президенту Российской Федерации Владимиру Путину”.