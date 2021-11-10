Гнел Саносян рассказал о сроках строительства новой атомной электростанции

Правительство планирует построить новую АЭС и ведутся обсуждения по этому вопросу, учитывая, что действующая АЭС может быть эксплуатирвана до 2036 года. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.

«Это означает, что к 2036 году мы должны подготовиться и осуществить строительство нового энергоблока», - сказал Саносян.

Министр отметил, что по расчетам строительство новой АЭС займет около 7-8 лет.

«Это означает, что строительство новой АЭС должно начаться в 2026-2027 гг., чтобы по истечении срока действия существующей АЭС начала действовать другая», - заключил Саносян.