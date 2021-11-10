В Армавире открылся Офис обслуживания граждан

10 ноября в Армавирской общине открылся Офис обслуживания граждан (ООГ), который будет предоставлять гражданам качественные услуги по принципу «одного окна». Как передает «Арменпресс», целью открытия офиса является повышение эффективности, прозрачности деятельности органов местного самоуправления, обеспечение максимально доступного и легкого общения между общиной и гражданином. В церемонии открытия приняли участие министр территориального управления Гнел Саносян, губернатор Армавирской области Амбарцум Матосян, руководитель армянской команды программы «Хорошее управление во имя местного развития на Южном Кавказе» Пьер Бонифас, руководитель Общины Армавир Давид Худатян, а также представители гражданского общества.

«Этот день выбран не случайно․25 лет назад, в этот день в Армении прошли выборы, положившие начало системе местного самоуправления. Система, прошедшая через эти 25 лет со значительными трудностями и оформившаяся. Эта система имела и проблемы. Наличие таких офисов поможет системе местного самоуправления, населению будут предоставляться более доступные услуги», - сказал Гнел Саносян.

Офис основан в рамках проекта Немецкой ассоциации международного сотрудничества (GIZ) «Хорошее местное самоуправление на Южном Кавказе» при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества Германии и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в Армении. Проект реализуется совместно с Министерством территориального управления и инфраструктуры. С 2015 года в рамках программы создан 51 офис обслуживания граждан: в Джрвеже, Арени, Одзуне, Теге, Берде, Арагацаване, Ани, Ахтала, Гладзоре, Каджаране, Егварде, Ташире, Варденисе, Акунке, Бюрегаване, Чамбараке, Алагязе, Цахкаовите, Мецаване, Сарчапете, Шнохе, Маргуме и в др.

В офисах предоставляются следующие услуги: прием заявлений и писем, предоставление ответов, предоставление справок, предоставление разрешений, расчет и взимание налога на недвижимость и налога на имущество транспортных средств и другие услуги.