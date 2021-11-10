Чаще всего болеют COVID-19 дети до года и подростки, заявил эксперт

Наиболее часто болеют COVID-19 дети до одного года и подростки, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11% случаев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наиболее часто болеют дети до года и начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки ", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24".

Он также уточнил, что в 70% случаев дети заражаются от взрослых, поэтому взрослым важно прививаться.