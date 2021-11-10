Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши

Арест третьего президента Грузии Михаила Саакашвили скажется на имидже страны, заявил президент Польши Анджей Дуда. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Польское Радио со ссылкой на источник в Президентском дворце в Варшаве.

Это заявление Дуда сделал в телефонной беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Глава польского государства также напомнил, что в Польше воспринимают Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить дело экс-президента мирным путем.

Ранее Соединенные Штаты Америки призвали правительство Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно". А также незамедлительно предпринять шаги, чтобы оказать экс-президенту психологическую помощь.

Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.

Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.