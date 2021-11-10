Матч Армения - Северная Македония обслужат испанцы

Матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу Армения - Северная Македония обслужат испанские арбитры.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении. 11-го ноября на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна состоится матч 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Армении и Северной Македонии.

Судейская бригада, обслуживающая матч, из Испании. Главный арбитр - Хосе Мария Санчес Мартинес. Ему будут ассистировать Рауль Кабанеро Мартинес и Роберто Алонсо Фернандес. Четвертый арбитр - Хуан Мунуэра Мартинес.

Арбитром VAR является Паоло Валери (Италия), а его помощником - его соотечественник Лука Пайретто. Инспектором матча является Томаш Микульский (Польша), а делегатом встречи - Марк Бос (Нидерланды).