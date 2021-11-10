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Альтернативная дорога Сюника полностью готова: Гнел Саносян

Альтернативная дорога Сюника полностью готова: Гнел Саносян

Работы по асфальтированию участка Татев-Агавно автомобильной дороги Горис-Капан Сюникской области РА завершены. Альтернативная дорога полностью готова. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, рассказав о текущих работах в области дорожного строительства.

Он отметил, что в Сюникской области строятся дороги: Татев-Лцен, ряда общин - Шурнух, Воротан, Барцраван.

«В настоящий момент важными мы считаем работы на участке Сисиан-Каджаран. Мы подготовили постановление правительства, согласно которому строительство этой дороги было признано приоритетным. В настоящее время ведутся работы по тендеру,  строительство начнется в 2022 году», - сказал Саносян.
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