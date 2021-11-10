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На чемпионате мира по самбо Армению представят 11 спортсменов

На чемпионате мира по самбо Армению представят 11 спортсменов

На чемпионате мира по самбо Армению представят 11 спортсменов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Армении. С 12 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте пройдет чемпионат мира по самбо 2021 года.  

На татами выйдут сильнейшие спортсмены из почти 50 стран мира, чтобы оспорить титулы чемпионов в семи весовых категориях в спортивном самбо - мужчины и женщины, в боевом самбо – мужчины.

На самом важном спортивном мероприятии года Федерацию самбо Армении представят 11 спортсменов.

Спортивне самбо: женщины:

Мелине Мамиконян - 50 кг

Варсик Григорян - 54 кг;

Мужчины:

Григор Мхитарян - 58 кг

Максим Манукян - 64 кг

Андраник Нагдалян - 71 кг

Артур Акопян - 79 кг

Арсен Казарян - 88 кг;

Боевое самбо: мужчины:

Армен Мнацаканян - 58 кг

Гамлет Сукиасян - 64 кг

Мгер Мериджанян - 71 кг

Карен Аветисян - 98 кг.

В Ташкент выехали тренеры Эрнест Мирзоян, Айк Аветисян, Гагик Казарян, Вовик Ходжаян, судья Азат Андрян. Возглавляет делегацию президент Федерации самбо Армении Микаэл Айрапетян.

Помимо медалей и сертификатов чемпионы мира получат денежные призы в размере 4 000 долларов, серебряные призеры - 3 000 долларов, бронзовые призеры - 2 000 долларов.
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