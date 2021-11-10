На чемпионате мира по самбо Армению представят 11 спортсменов
На чемпионате мира по самбо Армению представят 11 спортсменов.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Армении. С 12 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте пройдет чемпионат мира по самбо 2021 года.
На татами выйдут сильнейшие спортсмены из почти 50 стран мира, чтобы оспорить титулы чемпионов в семи весовых категориях в спортивном самбо - мужчины и женщины, в боевом самбо – мужчины.
На самом важном спортивном мероприятии года Федерацию самбо Армении представят 11 спортсменов.
Спортивне самбо: женщины:
Мелине Мамиконян - 50 кг
Варсик Григорян - 54 кг;
Мужчины:
Григор Мхитарян - 58 кг
Максим Манукян - 64 кг
Андраник Нагдалян - 71 кг
Артур Акопян - 79 кг
Арсен Казарян - 88 кг;
Боевое самбо: мужчины:
Армен Мнацаканян - 58 кг
Гамлет Сукиасян - 64 кг
Мгер Мериджанян - 71 кг
Карен Аветисян - 98 кг.
В Ташкент выехали тренеры Эрнест Мирзоян, Айк Аветисян, Гагик Казарян, Вовик Ходжаян, судья Азат Андрян. Возглавляет делегацию президент Федерации самбо Армении Микаэл Айрапетян.Помимо медалей и сертификатов чемпионы мира получат денежные призы в размере 4 000 долларов, серебряные призеры - 3 000 долларов, бронзовые призеры - 2 000 долларов.
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