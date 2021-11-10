На чемпионате мира по самбо Армению представят 11 спортсменов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Армении. С 12 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте пройдет чемпионат мира по самбо 2021 года.

На татами выйдут сильнейшие спортсмены из почти 50 стран мира, чтобы оспорить титулы чемпионов в семи весовых категориях в спортивном самбо - мужчины и женщины, в боевом самбо – мужчины.

На самом важном спортивном мероприятии года Федерацию самбо Армении представят 11 спортсменов.

Спортивне самбо: женщины:

Мелине Мамиконян - 50 кг

Варсик Григорян - 54 кг;

Мужчины:

Григор Мхитарян - 58 кг

Максим Манукян - 64 кг

Андраник Нагдалян - 71 кг

Артур Акопян - 79 кг

Арсен Казарян - 88 кг;

Боевое самбо: мужчины:

Армен Мнацаканян - 58 кг

Гамлет Сукиасян - 64 кг

Мгер Мериджанян - 71 кг

Карен Аветисян - 98 кг.

В Ташкент выехали тренеры Эрнест Мирзоян, Айк Аветисян, Гагик Казарян, Вовик Ходжаян, судья Азат Андрян. Возглавляет делегацию президент Федерации самбо Армении Микаэл Айрапетян.

Помимо медалей и сертификатов чемпионы мира получат денежные призы в размере 4 000 долларов, серебряные призеры - 3 000 долларов, бронзовые призеры - 2 000 долларов.