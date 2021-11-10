Объявлен открытый конкурс на замещение вакантной должности ректора ЕГУ

Совет попечителей Фонда «Ереванский государственный университет» объявил открытый конкурс на замещение вакантной должности ректора ЕГУ.

Как сообщили «Арменпресс» в ЕГУ, в конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень и не менее 5 лет академической и научной деятельности.

Документы и другие подробности, необходимые для участия в конкурсе на замещение вакантной должности ректора смотри по следующей ссылке:

Порядок выдвижения претендентов на вакантную должность ректора ЕГУ, проведения выборов и назначения ректора определяется регламентом выбора ректора Фонда «Ереванский государственный университет», который размещен на сайте ЕГУ в разделе «Документы» documentation.ysu.am