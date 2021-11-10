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Объявлен открытый конкурс на замещение вакантной должности ректора ЕГУ

Объявлен открытый конкурс на замещение вакантной должности ректора ЕГУ

Совет попечителей Фонда «Ереванский государственный университет» объявил открытый конкурс на замещение вакантной должности ректора ЕГУ.

Как сообщили «Арменпресс» в ЕГУ, в конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень и не менее 5 лет академической и научной деятельности.

Документы и другие подробности, необходимые для участия в конкурсе на замещение вакантной должности ректора смотри по следующей ссылке:

Порядок выдвижения претендентов на вакантную должность ректора ЕГУ, проведения выборов и назначения ректора определяется регламентом выбора ректора Фонда «Ереванский государственный университет», который размещен на сайте ЕГУ в разделе «Документы» documentation.ysu.am
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