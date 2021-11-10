Минобороны отреагировало на военные учения США в Черном море

Минобороны РФ, говоря о военных учениях США в Черном море, заявило, что налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае эскалации в Донбассе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, "одной из целей которых является военное освоение территории Украины".