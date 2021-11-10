Победители акции Конверс Банка получили золотые пластины

Конверс Банк подвел итоги акции для держателей карт Visa. Победителям акции были вручены 50 стандартных золотых пластин.

Акция проводилась в июне-августе. В течение трех месяцев держатели банковских карт Visa совершали безналичные покупки и копили «золото». В результате 10 наиболее активных держателей карт Visa банка получили 10 граммовые золотые пластины 999,9 пробы, 40 держателей - 5 граммовые.

Конверс Банк - один из лидеров банковской системы Армении по количеству акций, направленных на продвижение безналичных покупок, что дает возможность его клиентам выезжать в страны Европы, отдыхать в Таиланде и выигрывать различные ценные подарки.

Банк также является одним из редких банков, который для своих клиентов одновременно проводит по несколько акций - скидки, кэшбэки, партнерские проекты и т. д., а также за безналичные покупки предоставляет возможность накапливать бонусные Конверс-баллы.

Подробности в видеоматериале.

Банк контролируется Центральным банком Армении.