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Победители акции Конверс Банка получили золотые пластины

Победители акции Конверс Банка получили золотые пластины

Конверс Банк подвел итоги акции для держателей карт Visa. Победителям акции были вручены 50 стандартных золотых пластин.

Акция проводилась в июне-августе. В течение трех месяцев держатели банковских карт Visa совершали безналичные покупки и копили «золото». В результате 10 наиболее активных держателей карт Visa банка получили 10 граммовые золотые пластины 999,9 пробы,  40 держателей - 5 граммовые.

Конверс Банк - один из лидеров банковской системы Армении по количеству акций, направленных на продвижение безналичных покупок, что дает возможность его клиентам выезжать в страны Европы, отдыхать в Таиланде и выигрывать различные ценные подарки.

Банк также является одним из редких банков, который для своих клиентов одновременно проводит по несколько акций - скидки, кэшбэки, партнерские проекты и т. д., а также за безналичные покупки предоставляет возможность накапливать бонусные Конверс-баллы.

Подробности в видеоматериале.

Банк контролируется Центральным банком Армении.
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