Никол Пашинян выразил сожаление, что гуманитарная помощь ООН до сих пор недоступна народу Арцаха

Премьер-министр Никол Пашинян принял постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа, который завершает свою миссию в нашей стране. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Премьер-министр высоко оценил работу Шомби Шарпа по развитию сотрудничества между структурами ООН и Арменией и помощь ООН нашей стране в преодолении последствий эпидемии, выразив сожаление, что гуманитарная помощь ООН до сих пор недоступна народу Нагорного Карабаха. В контексте «Повестки устойчивого развития 2030» премьер-министр подчеркнул значение соглашения о партнерстве в области устойчивого развития между ООН и Арменией на 2021-2025 годы, подписанного в июне 2021г.

Выразив благодарность за высокую оценку, Шомби Шарп отметил, что для него была большая честь служить в Армении, он покидает нашу страну с теплыми впечатлениями. Он высоко оценил сотрудничество с правительством Армении, о чем свидетельствуют совместные эффективные программы. Было подчеркнуто, что ООН будет и дальше поддерживать армянский народ и Армению, поддерживать осуществление реформ.

Собеседники обменялись мнениями о партнерстве РА и ООН, о повестке мира и стабильности в регионе.

Никол Пашинян пожелал Шомби Шарпу всяческих успехов в его будущих начинаниях, сказав, что он останется хорошим другом Армении и армянского народа.