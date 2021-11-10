В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов

Взрыв произошел в среду в районе хранилища для боеприпасов на территории оборонного концерна Rheinmetall в земле Нижняя Саксония, территория оцеплена, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении местной полиции.

"Рано утром в среду, около 2 часов, произошел взрыв в районе хранилища боеприпасов на территории Rheinmetall ... в (коммуне) Унтерлюс", - говорится в заявлении правоохранителей немецкого Целле.

Отмечается, что, по текущим данным, нанесен ущерб зданию, пострадавших нет. Территория, где произошел взрыв, была оцеплена, на место прибыли пожарные. Ведется расследование инцидента.