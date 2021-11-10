В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
15:09, 10 Ноябрь, 2021
Взрыв произошел в среду в районе хранилища для боеприпасов на территории оборонного концерна Rheinmetall в земле Нижняя Саксония, территория оцеплена, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении местной полиции.
"Рано утром в среду, около 2 часов, произошел взрыв в районе хранилища боеприпасов на территории Rheinmetall ... в (коммуне) Унтерлюс", - говорится в заявлении правоохранителей немецкого Целле.
Отмечается, что, по текущим данным, нанесен ущерб зданию, пострадавших нет. Территория, где произошел взрыв, была оцеплена, на место прибыли пожарные. Ведется расследование инцидента.
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