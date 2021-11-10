Время в Ереване: 11:07:36,   10 Ноябрь

Новый поток лавы на Пальме достиг океана

Новый поток лавы на Пальме достиг океана

Новый лавовый поток от извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достиг океана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду в Twittter испанское министерство транспорта, мобильности и городской повестки дня.

"Лава снова достигла Атлантического океана в 01:45 по местному времени (04:45 мск) в районе пляжа Лос-Гиррес", - говорится в публикации. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать выброс вредных газов.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2,5 тыс. зданий. В конце сентября вулканическая масса уже достигла океана. Ранее из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.

В последнее время на Пальме вновь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 5,0.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]