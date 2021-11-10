Азербайджанские военнослужащие стреляли в направлении работающего в селе Хачик трактора: возбуждено уголовное дело

«Арменпресс» передает сообщение прокуратуры Армении о возбуждении уголовного дела в связи с обстрелом трактора Вооруженными силами Азербайджана в районе села Хачик.

В сообщении отмечается, что 9 ноября 2021 г. около 14:50 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, движимые национальной ненавистью и с прямым намерением совершить незаконное убийство, открыли стрельбу по направлению трактора и водителя Т. Асатряна, проводящего работы в административном районе села Хачик Вайоц Дзорской области. В результате выстрела была разбита левая часть окна трактора. Т. Асатряну удалось скрыться, он не пострадал.

По делу возбуждено уголовное дело по пункту 13 части 2 статьи 34-104 Уголовного кодекса РА. Предварительное следствие ведется в восьмом гарнизонном следственном отделе СК РА.

Согласно достигнутой между генеральными прокурорами Армении, России и Азербайджана договоренности об оперативном обмене информацией о преступных случаях, фиксируемых на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, в соответствии с попыткой Вооруженных сил Азербайджана совершить убийство мирного жителя, выполняющего сельскохозяйственную работу на суверенной территории Армении, тем самым повлечь за собой очередное преступное посягательство на право на жизнь и нормальную жизнедеятельность гражданского населения приграничного населенного пункта, данные о случае нарушения режима прекращения огня переданы российской стороне с целью дать оценку случившемуся и произвести надлежащее и объективное совместное расследование.

С той же целью российской стороне была предоставлена и информация об убийстве гражданского лица 8 ноября в 2021 года на автотрассе Шуши-Бердзор, совершенного военнослужащим ВС Азербайджана по мотивам национальной ненависти. Были произведены выстрелы в 4 гражданских лиц Арцаха, осуществляющих ремонт водопроводной трубы, в результате чего был убит 1 человек, 3 получили огнестрельные ранения»,-говорится в сообщении прокуратуры.