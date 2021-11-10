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В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи глав РФ и США Владимира Путина Путина и Джо Байдена в начале следующего года, отметив, что все возможно, но реальной договоренности пока нет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года личную встречу.

"Действительно, все возможно, реальных договоренностей пока нет. Как только они будут, мы сообщим", - сказал Песков журналистам, комментируя эту информацию.

 


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