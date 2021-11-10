Армения за рубежом будет иметь уполномоченных по делам диаспоры, действующих на общественных началах

Планируется в зарубежных странах в качестве советников назначать уполномоченных по делам диаспоры, действующих на общественных началах. Как передает «Арменпресс», законопроект о внесении изменений в Закон республики Армения «О государственной службе» на заседании постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам получил положительное заключение.

Необходимость принятия проекта связана с созданием Института уполномоченного по делам диаспоры. «Уполномоченные по делам диаспоры будут назначаться решением премьер-министра РА по предложению верховного уполномоченного по делам диаспоры в качестве советников. В зарубежных странах они не будут оплачиваться, у них не будет нормированного рабочего режима. Они будут давать профессиональные консультации по вопросам сотрудничества Армения-Диаспора, поддержат работу, проводимую верховным уполномоченным по делам диаспоры в области сотрудничества с диаспорой», - представил верховный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

Планируется расширить возможности сети Уполномоченного по делам диаспоры за счет введения Института уполномоченного по делам диаспоры. Согласно проекту в дополнительных финансовых ресурсах из госбюджета не будет необходимости. Уполномоченные по делам диаспоры не будут служащими Армении. Они будут назначаться из данной страны. Все функции, не относящиеся к сфере дипломатии, будут под их ответственностью.

Комиссия предложит Совету НС внести проект в повестку дня пленарного заседания. Комиссия также одобрила предложение о рассмотрении законопроекта во втором чтении в течение 24 часов после его принятия в первом чтении.