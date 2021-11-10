Каждый четвертый француз в 2020 году злоупотреблял алкоголем

Около четверти жителей Франции употребляют слишком много алкоголя, свидетельствуют данные исследования французского Национального агентства здравоохранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно опубликованным во вторник данным, 23,7% людей во Франции возрастом от 18 до 75 лет в прошлом году превысили норму, установленную в 2017 году этим агентством совместно с Национальном институтом изучения раковых заболеваний.

В 2017 году эксперты этих двух французских организаций определили допустимую норму: рекомендация предполагает употребление не более 10 бокалов вина в неделю, не более двух бокалов в день и воздержание от алкоголя несколько дней в неделю. Также специалисты подсчитали, чему соответствуют эти 10 бокалов вина, если говорить о других спиртных напитках.

Отмечается, что мужчины чаще злоупотребляют алкоголем, чем женщины. При этом почти половина (47%) из тех, кто употребляет слишком много алкогольных напитков, не имеют диплома о высшем образовании.

Исследование проводилось в июне и июле 2020 года.