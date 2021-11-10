Банки списали кредитные обязательства лиц, погибших в войне, и их родных в размере 2,8 млрд драмов

Банки Армении списали кредитные обязательства лиц, погибших в войне, и их родных на сумму около 2,8 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам во время обсуждения законопроекта о внесении дополнений в Закон Республики Армения «О принудительном исполнении судебных актов» сообщила заместитель министра юстиции РА Ерануи Туманянц.

«По состоянию на 30 июня 2021 года ЦБ сообщил, что кредитные организации и банки списали 2,8 млрд драмов по кредитным обязательствам погибших на войне военнослужащих и членов их семей.

Касаясь законопроекта, Ерануи Туманянц сказала, что принятие законопроекта обусловлено тем, что многие банки, кредитные организации, а также многие кредиторы в этот период из-за военного положения, объявленного 27 сентября 2020 года, списали свои долги. И в результате, независимо от того, было ли на тот момент уже возбуждено исполнительное производство, ситуация такова, что в рамках этого производства взыскиваются долги, которые остаются на кредиторе. Согласно законопроекту списываются сборы, исполнительные расходы, которые должен заплатить кредитор», - представила замминистра.

21 октября Национальное собрание РА приняло представленный правительством проект закона О внесении дополнений в Налоговый кодекс РА, которым банкам и кредитным организациям предоставляется возможность без налоговых последствий списывать кредитные обязательства определенных кругов лиц: погибших в результате военных действий, без вести пропавших или получивших инвалидность, и взаимосвязанных с ними лиц.