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В новогодние праздники нерабочим днем останется и 2 января: изменение в законопроекте

В новогодние праздники нерабочим днем останется и 2 января: изменение в законопроекте

Постоянная комиссия Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам одобрила во втором чтении законопроект об изменении в Законе Республики Армения «О праздниках и днях памяти», внесенный правительством. Согласно законопроекту, в новогодние праздники нерабочими будут дни с 31 декабря по 2 января включительно и 6 января.

Как передает «Арменпресс», представляя проект на заседании комиссии,  министр экономики РА Ваан Керобян отметил: «В первом и втором чтениях мы хотим внести изменение и предложить 2 января также внести в список нерабочих дней».

Таким образом, в новогодние и рождественские праздники нерабочими будут дни с 31 декабря по 2 января включительно и 6 января.

В принятом в первом чтении законопроекте предлагалось оставить нерабочими только 31 декабря и 1 и 6 января.

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