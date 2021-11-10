Эрдоган и Алиев пунктам трехстороннего заявления пытаются придать иное значение: статья «National Interest»

В последние месяцы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев пытались по-иному сформулировать два положения трехстороннего заявления о прекращении огня в Арцахской 44-дневной войне.

Как передает «Арменпресс», это в своей статье, опубликованной в «National Interest», отметил аналитик Майкл Рубин. В статье он вначале обратился к пункту по разблокировке дорог. Согласно этому пункту, все экономические и транспортные связи в регионе должны быть разблокированы. Республика Армения должна гарантировать безопасность транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахиджеваном.

«В первую очередь они это интерпретируют как предоставление коридора, который будет пересекать суверенную территорию Армении. Во-вторых, они игнорируют момент разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе. Администрация Байдена должна дать понять, что такое переосмысление является необоснованным и незаконным», - говорится в статье.

Подчеркнув поддержку Азербайджана Турцией, автор статьи представил заявление Эрдогана, согласно которому обсуждение вопроса разблокировки с лидером Армении требует в первую очередь выполнения требований Азербайджана. «Проблема между Арменией и Азербайджаном будет решена путем открытия коридора», - цитирует автор Эрдогана.

«И президент США Джо Байден, и госсекретарь Блинкен неоднократно заявляли, что «дипломатия вернулась», но когда дело касается Южного Кавказа, ее просто не существует. Если целью Вашингтона было ослабить связи Армении с Россией и Ираном, лучшим способом было бы оказать давление на Турцию и Азербайджан, чтобы они сняли двойную блокаду Армении и уменьшили зависимость Армении от России и Ирана», - отметил Майкл Рубин. Он добавил, если Турция надеется, что ее грузовые машины будут проезжать через территорию Армении, то и Армения должна иметь возможность обеспечить движение своих грузовых машин через Турцию.