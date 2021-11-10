Время в Ереване: 11:07:36,   10 Ноябрь

Температура воздуха в Армении понизится на 10-12 градусов: ожидаются обильные осадки

Температура воздуха в Армении понизится на 10-12 градусов: ожидаются обильные осадки

Сегодня, в вечерние часы и 11 ноября, в связи с проникновением холодного арктического атмосферного фронта из скандинавских районов, на большей части территории республики ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - в виде снега.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды, уточняя, что обильные осадки ожидаются в Котайке, Гегаркунике, Вайоц Дзоре и в Сюнике в горных и предгорных районах.

Днем 11 ноября температура воздуха во всех областях понизится на 10-12 градусов.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]