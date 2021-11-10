Бюро Госдепа США по вопросам Европы и Азии осудило убийство армянина - гражданского лица, совершенное Азербайджаном

Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Азии осудило убийство армянина - гражданского лица, совершенное азербайджанским военным 8 ноября недалеко от Шуши

«Мы осуждаем насилие, которое привело к гибели армянина - гражданского лица Армении. Мы призываем Армению и Азербайджан активизировать свое участие, в том числе через сопредседателей Минской группы, в решении всех неотложных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него», - как передает «Арменпресс», говрится в Twitter-аккаунте бюро Госдепа.

8-го ноября 2021 года, около 15:00, военнослужащий Вооруженных сил Азербайджанской Республики, личность которого еще не выяснена, пересек территорию, находящуюся под контролем Вооруженных сил Азербайджанской Республики, на участке автодороги Шуши-Бердзор под названием «Под Шуши». Пытаясь нагнать атмосферу страха и ужаса, мотивированный национальной и религиозной ненавистью, с прямым намерением незаконно убить двух или более человек, он обстрелял людей, занимавшихся ремонтом водопровода, в результате чего Мартык Еремям получил пулевое ранение и скончался на месте. Огнестрельные ранения получили Геворг Мелкумян, Гагик Казарян и Армен Саркисян.