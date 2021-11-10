Мы призываем МГ ОБСЕ осудить подобные действия Азербайджана: заявление НС Арцаха

Фракции Национального собрания Республики Арцах выступили со следующим заявлением. Как передает «Арменпресс», в нем, в частности, отмечено:

«Прошел год с момента подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года, однако по сей день продолжается антиармянская политика Азербайджана, проводимая в отношении народа Арцаха, с полным игнорированием миротворческой миссии российских войск.

С целью создания атмосферы паники и изгнания армян азербайджанская сторона в последнее время начала наносить удары по населенным пунктам и мирным жителям Республики Арцах.

Воодушевленный безнаказанностью, Азербайджан 8 ноября, совершив вооруженное проникновение, вновь совершил теракт в отношении гражданских лиц, осуществляющих работы по водоснабжению на участке дороги вблизи Шуши-Бердзор, находящейся под контролем российских миротворцев, в результате чего был убит 22-летний молодой человек, еще 3 человека с огнестрельными ранениями были госпитализированы.

Подобные действия свидетельствуют, что реализация права арцахских армян на безопасную и достойную жизнь на родине возможна только в случае международного признания Республики Арцах.

Мы решительно осуждаем такие преступные действия, требуем надлежащего расследования и предпринимаем соответствующие действия.

Призываем Минскую группу ОБСЕ осудить подобный стиль действий Азербайджана, а миротворческие силы РФ, Вооруженные силы Республики Арцах и другие силовые структуры прибегнуть к жестким мерам для предотвращения периодически осуществляемых террористических действий в отношении гражданского населения Арцаха».