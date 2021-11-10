Время в Ереване: 11:07:36,   10 Ноябрь

Лидеры США и Китая на следующей неделе проведут виртуальный саммит

Лидеры США и Китая на следующей неделе проведут виртуальный саммит

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведут виртуальный саммит, Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Джо Байден и Си Цзиньпин, как планируется, проведут саммит в онлайн формате на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По словам источников, точная дата проведения переговоров еще обговаривается. Они также отметили, что на саммите не будет обсуждаться вопрос о возможном возобновлении работы генконсульства США в Чэнду и генконсульства Китая в Хьюстоне.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]