Лидеры США и Китая на следующей неделе проведут виртуальный саммит
11:25, 10 Ноябрь, 2021
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведут виртуальный саммит, Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
"Джо Байден и Си Цзиньпин, как планируется, проведут саммит в онлайн формате на следующей неделе", - говорится в сообщении.
По словам источников, точная дата проведения переговоров еще обговаривается. Они также отметили, что на саммите не будет обсуждаться вопрос о возможном возобновлении работы генконсульства США в Чэнду и генконсульства Китая в Хьюстоне.
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