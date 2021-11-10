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Главы МИД Франции и России обсудят работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Главы МИД Франции и России обсудят работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в Париже в рамках Международной конференции по Ливии проведут двустороннюю встречу. Как передает «Арменпресс», МИД Франции сообщает, что во встрече участие примут и руководители Министерств обороны обеих стран.

На встрече будут обсуждены вопросы, связанные с усилиями, предпринимаемыми в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, также и другие политические и военные вопросы, касающиеся регионального и международного кризиса.
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