В Армении за день подтверждено 1 675 новых случаев заражения Covid-19, вылечились 1 277 заболевших

По состоянию на 11:00 10 ноября в Армении подтверждено 1 675 новых случаев заражения Covid-19, вылечились 1 277 заболевших, зарегистрировано 69 летальных случаев.

За прошедший день проведено 10 052 теста. Общее количество тестов достигло 2 202 322.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

Всего подтверждено 324 039 случаев заражения Covid-19, из них 286 334 - вылечились, есть 6 831 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 29 521 пациентов.