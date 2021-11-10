Прокуратура представила статистику посягательств со стороны Азербайджана на армян Арцаха после трехстороннего заявления

С 10 ноября 2020 года военнослужащими ВС Азербайджана, дислоцированных в районах, прилегающих к армянским населенным пунктам, находящимся под контролем Вооруженных сил Республики Арцах, совершено 56 преступлений, в связи с которыми возбуждено 43 уголовных дела.

«После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан прекратил активную военную агрессию и приступил к реализации плана по запугиванию армян Арцаха и их изгнанию из Арцаха.

Совершено 3 убийства, 2 из них - убийства гражданских лиц, 23 покушения на убийство, 17 из которых были направлены против военнослужащих. Совершен 1 теракт, 12 случаев уничтожения имущества с применением огнестрельного оружия, 8 из которых - уничтожение военного имущества или нанесение ему ущерба, 5 случаев попытки уничтожения и повреждения имущества, 3 случая кражи, 2 случая разбойных нападений, 3 случая осквернения могил, 2 случая проведения пыток, 1 случай угрозы убийством и 1 случай похищения.

Убиты двое мирных жителей и 9 военнослужащих, попытки убийств совершены против 68 лиц, 44 из них - военнослужащие, 37 человек, 28 из них - военнослужащие были ранены, 6 подверглись физическому насилию, в отношении 2 были угрозы смертью. Как передает «Арменпресс», статистику уголовных преследований армян Арцаха после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по сей день со стороны Азербайджана представила прокуратура Республики Арцах.

Отмечается, что в результате преступных посягательств на право собственности физическим лицам в Арцахе был причинен имущественный ущерб в размере 17.710.000 драмов (похищения крупного рогатого скота и одной единицы автотранспорта).

В результате преднамеренного уничтожения или нанесения повреждений пострадали 5 жилых домов, 3 единицы сельскохозяйственной техники, 7 транспортных средств (6 - военных), 2 единицы строительного автотранспорта. Сожжены 3 сада и посевные площади, огнестрельное оружие было применено против 1 стада крупного рогатого скота.

Кроме вышеуказанных преступных случаев, с 10 ноября 2020 года, с азербайджанских позиций, расположенных по соседству с селами Аскеранского, Мартунинского и Шушинского районов, из различных видов стрелкового оружия периодически велась стрельба в направлении близлежащих населенных пунктов или в воздух. Вследствие чего пули часто попадали на крыши домов или на участки при домах.

Приведенная выше статистика показывает, что после подписания трехстороннего заявления Азербайджан регулярно нарушал требование полного прекращения огня и боевых действий, упомянутое в пункте 1 заявления, продолжая свою антиармянскую политику. Последовательность событий и способы их выражения доказывают, что их главной целью является терроризм. Единственным фактором, защищающим народ Арцаха на данный момент, являются российские миротворцы и армянские воины», - говорится в заявлении прокуратуры.