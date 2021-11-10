Участники АТЭС обсудили восстановление экономики после пандемии

Министры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на встрече, проведенной в преддверии саммита, договорились о совместных усилиях по преодолению последствий пандемии коронавируса в регионе. Как передает Арменпресс, об этом говорится в среду в заявлении, распространенном организаторами форума АТЭС.

"Министры АТЭС признали необходимость восстановления [экономики] после коронавируса таким образом, чтобы никого не оставить позади. В частности, это касается женщин и коренных народов, наиболее пострадавших от пандемии", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаии Махуты.

В заявлении указано, что страны условились о прекращении субсидий на ископаемое топливо и подчеркнули важность выполнения обязательств по достижению углеродной нейтральности. Министры согласились развивать сотрудничество со Всемирной торговой организацией (ВТО) для достижения честной и открытой торговли и, как следствие, восстановления экономик после пандемии.

Как сообщается на сайте АТЭС, встреча лидеров состоится под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн 12 ноября. 16 июля в формате видеоконференции состоялась внеочередная встреча лидеров АТЭС, посвященная борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".