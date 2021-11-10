Тариф на газ с 1 января не изменится

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Парламенте заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

«Однозначно могу сказать, что тариф на газ для потребителей с 1 января не изменится, потому что все сроки уже вышли», - отметил Гарегин Баграмян, подразумевая сроки возможного представления заявки в комиссию, ее изучения и принятия решения об изменении тарифа.

Однако переговоры с российской стороной о цене на границе продолжаются.

По поводу электроэнергии пока ведутся обсуждения. Когда комиссия получит окончательные балансы, она объявит об этом в конце ноября или в начале декабря. Тариф на электроэнергию зависит от того, чем завершатся переговоры по тарифу на газ на границе.