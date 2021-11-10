Для необеспеченных потребителей тариф на воду не повысится, для остальных обсуждается вариант в пределах 200 драмов

С 1 января 2022 года в Армении планируется изменение тарифа на воду. Обсуждается вариант установления стабильной цены на следующие 10 лет в пределах 200 драмов, вместо нынешних 180 драмов. Тариф на воду для потребителей из социально незащищенных слоев населения не изменится. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Парламенте заявил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

Ранее «Веолия джур» подала заявку на повышение тарифа на воду примерно на 43 драма, то есть тариф достигнет примерно 223 драмов.

Комиссия уже завершает переговоры с Водным комитетом и с «Веолия джур» по подписанию соглашения, согласно которому тариф не будет изменяться в течение следующих 10 лет. «То есть у нас будет тариф в пределах 200 драмов. При этом в обращение вводится постановление правительства, которое предлагает выделить группу социально незащищенных потребителей, для которых тариф не повысится», - сказал Гарегин Баграмян.

Заседание комиссии по этому вопросу состоится в конце ноября. Возможные изменения тарифа вступят в силу с 1 января. Таким образом, тариф для социально незащищенных потребителей повышаться не будет, остальное пока обсуждается в рамках 200 драмов.

Говоря о мониторинге, проведенного компанией, Гарегин Баграмян сообщил, что его результаты уже подведены: «Вчера протокол был отправлен в компанию. Будет увеличение объема воды примерно на 2 миллиона. Мониторинг выявил нарушения. Фактический объем воды увеличится», - сказал председатель КРОУ.