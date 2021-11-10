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Здание мэрии Лос-Анджелеса осветилось цветами армянского триколора

Здание мэрии Лос-Анджелеса осветилось цветами армянского триколора

Здание мэрии Лос-Анджелеса, как символический шаг в связи с первой годовщиной подписания заявления о прекращении огня в 44-дневной арцахской войне, в память о погибших и в знак солидарности с находящимися в плену в Азербайджане армянскими военнопленными, осветилось цветами армянского триколора.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает генеральное консульство Республики Армения в Лос-Анджелесе.

«Мы выражаем благодарность Полу Крекоряну и всему штату Городского совета Лос-Анджелеса», - говорится в сообщении генконсульства Армении.
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