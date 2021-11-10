В Палате общин Великобритании законопроект о признании Геноцида армян принят в первом чтении
00:02, 10 Ноябрь, 2021
В Палате общин Великобритании законопроект о признании Геноцида армян был утвержден в первом чтении без возражений.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет «Ай Дата» в Соединенном Королевстве Великобритании.
Отмечается, что следующее чтение законопроекта состоится 18 марта 2022 года.Комитет «Ай Дата» в Великобритании поблагодарил автора законопроекта Тима Лоутона и других соавторов.
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