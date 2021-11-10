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В Палате общин Великобритании законопроект о признании Геноцида армян принят в первом чтении

В Палате общин Великобритании законопроект о признании Геноцида армян принят в первом чтении

В Палате общин Великобритании законопроект о признании Геноцида армян был утвержден в первом чтении без возражений.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет «Ай Дата» в Соединенном Королевстве Великобритании.

Отмечается, что следующее чтение законопроекта состоится 18 марта 2022 года.

Комитет «Ай Дата» в Великобритании поблагодарил автора законопроекта Тима Лоутона и других соавторов.
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