Российская миротворческая миссия подтвердила убийство азербайджанцами мирного жителя около Шуши

Российская миротворческая миссия, дислоцированная в Арцахе, подтвердила факт убийства азербайджанскими вооруженными силами армянского жителя близ города Шуши. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный бюллетень российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

«В 13.40 (мск) 8 ноября в районе ШУША (Шуши - ред.) с азербайджанской стороны осуществлен обстрел группы рабочих Нагорного Карабаха из четырех человек, в результате которого три человека получили ранения, а один был убит. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами ведется расследование инцидента», - говорится в бюллетене.