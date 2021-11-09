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Глава МИД РФ и секретарь Святого Престола по отношениям с государствами обсудили Нагорный Карабах

Глава МИД РФ и секретарь Святого Престола по отношениям с государствами обсудили Нагорный Карабах

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером в Москве 9 ноября коснулся также ситуации на Южном Кавказе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе совместной пресс-конференции Лавров, в частности, отметил:

“Подробно говорили об усилиях, которые предпринимает Российская Федерация по поддержанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и по организации процессов, которые должны укрепить доверие и создать условия для полноценного экономического и иного сотрудничества на Южном Кавказе”.


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