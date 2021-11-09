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Азиатские индексы - 09-11-21

Азиатские индексы - 09-11-21

ТОКИО, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.75% и составил 29285.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.81% и составил 2018.77 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.24% и составил 3507.00 пункта, а HANG SENG вырос на 0.20% и составил 24813.13 пункта.


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