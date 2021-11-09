Азиатские индексы - 09-11-21
ТОКИО, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.75% и составил 29285.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.81% и составил 2018.77 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.24% и составил 3507.00 пункта, а HANG SENG вырос на 0.20% и составил 24813.13 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-11-21
- 18:42 Азиатские индексы - 09-11-21
- 17:49 Международный фестиваль музыки барокко пройдет в Тбилиси
- 17:43 ЕС поддерживает Армению и Азербайджан в решении нерешенных вопросов: Клаар
- 17:41 Предстоящие на 10 ноября мероприятия
- 17:02 Министр обороны Армении отбыл в Москву
- 16:45 Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул
- 16:30 В Чили депутаты поддержали импичмент президента
- 16:24 Минобороны сочло дестабилизирующей внеплановую активность США в Черном море
- 16:08 Мгер Григорян принял постоянного представителя Программы развития ООН в Армении
- 15:51 СМИ: британский врач объяснила, почему умирают привитые от COVID-19
- 15:46 Мы живя должны преодолеть эту боль, живя укрепить нашу Родину: Национальное собрание Арцаха
- 15:42 Арарат Мирзоян с рабочим визитом посетит Париж
- 15:38 Генрих Мхитарян возможно покинет «Рому»
- 15:12 Солнечные фотоэлектрические станции на крышах мэрии Гавара, Дома культуры и спортшколы
- 15:10 Оппозиционные депутаты Кнессета Израиля представили законопроект о признании Геноцида армян
- 15:02 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 021
- 14:50 Трехсторонней встречи в связи с годовщиной подписания заявления от 9 ноября не запланировано: Дмитрий Песков
- 14:32 В Парламенте Армении выставлены работы армянских архитекторов из Шуши
- 14:31 Дельта-штамм коронавируса может ускользать от антител, заявил инфекционист
- 14:18 Премьер Польши заявил, что кризис на границе с Белоруссией угрожает безопасности ЕС
- 14:04 Комиссия Национального собрания Армении вынесла положительное заключение по проекту госбюджета на 2022 год
- 14:03 Мы готовы помочь при необходимости консультаций: МИД РФ о делимитации и демаркации
- 13:57 В ФРГ призвали ЕС помочь Польше в разрешении миграционного кризиса
- 13:44 Действия спецслужб Азербайджана по запугиванию арцахцев в интернете получили новый размах: прокуратура Республики Арцах
11:30, 06.11.2021
Просмотрели 1489 раз Для России и Армении открываются дополнительные перспективы реализации артерии «Север-Юг». Заявление МИД РФ
21:54, 05.11.2021
Просмотрели 1435 раз Суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории они проходят: Оверчук на встрече с Пашиняном
15:39, 06.11.2021
Просмотрели 1313 раз Вести переговоры, обсуждать, но не упускать из виду ошибки Азербайджана. Эксперт
15:26, 04.11.2021
Просмотрели 1291 раз Азербайджан нарушил право армянских пленных на жизнь: ЕСПЧ огласил решение
21:39, 02.11.2021
Просмотрели 1275 раз 105 государств, в том числе и Армения, на СОР26 приняли Декларацию по лесам и землепользованию