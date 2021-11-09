Международный фестиваль музыки барокко пройдет в Тбилиси

Седьмой по счету тбилисский Международный фестиваль музыки эпохи барокко пройдет с 10 ноября по 8 декабря и по традиции соберет в столице Грузии известных грузинских и зарубежных артистов.

В программе выступления камерного оркестра "Симфониетта Грузии", ансамбля грузинской народной песни "Басиани", Тбилисского современного балета Георгия Алексидзе и других, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

Среди иностранных гостей – итальянский певец и танцор Винченцо Капецутто, итальянское трио "I Bassifondi" и французская певица, меццо-сопрано Натали Перез.

Фестиваль откроется концертом "Грузинская и европейская церковная музыка" на малой сцене Национального театра им. Ш. Руставели. На вечере прозвучат Stabat Mater и кантата Nisi Dominus Антонио Вивальди, а также традиционные грузинские церковные песнопения.

Организаторы напоминают, что все концерты пройдут при соблюдении ковид-рекомендаций: маски, дезинфекция, социальная дистанция.

Ежегодный тбилисский Международный фестиваль барокко был основан в 2015 году Тбилисским государственным камерным оркестром "Симфониетта Грузии" при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

В разные годы гостями фестиваля становились лучшие исполнители музыки барокко: испанский гамбист Жорди Саваль, итальянский фаготист Серджио Аззолини и виолончелист Давид Амадио, немецкая скрипачка Кристин Буш, французский клавесинист Жан Рондо, оркестр "Берлинской академии старой музыки" и многие другие.